１２日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比５６．０９ドル高の４万９７６０．５６ドルと３日続伸した。４月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）は前年同月比で３．８％上昇し、市場予想を上回った。利下げ観測が大きく後退する格好となったが、ディフェンシブ関連株が買われＮＹダウを押し上げた。半導体株は売りが優勢となった。 ユナイテッドヘルス・グループ＜UNH＞やコカ・コーラ＜KO＞、ＪＰモルガン・チェ}