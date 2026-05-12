ユニクロが、6月13日に17年ぶりに開催される「JリーグオールスターDAZNカップ（以下、オールスターマッチ）」のユニフォームを制作した。デザインは、2025年秋冬コレクションまで「マルニ（MARNI）」のクリエイティブディレクターを務め、現在は「ジーユー（GU）」を手掛けているフランチェスコ・リッソ（Francesco Risso）が担当。レプリカユニフォームは、5月29日からユニクロオンラインストアで販売する。国立競技場で開催さ