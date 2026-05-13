大阪3月限ナイトセッション 日経225先物62510-150 （-0.23％） TOPIX先物3880.0+11.0 （+0.28％） シカゴ日経平均先物62500-160 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 12日の米国市場は、NYダウが上昇した一方で、 S＆P500、ナスダックは下落。4月の米消費者物価指数（CPI）は前年同月比3.8％上昇と市場予想（3.7％程度）を上回った。インフレが再び加速しているとして、米連邦準備理事会（FRB）