ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が12日（日本時間13日）、本拠でのジャイアンツ戦の試合前会見に臨み、打撃不振が続く大谷翔平投手（31）に打者として2試合、休養を与える方針を示した。大谷はここまで打者として41試合に出場し、打率・233、6本塁打、16打点。11試合、51打席ノーアーチが続いている。特に5月に入ってからは月間打率・111、0本塁打、3打点と不振が際立っている。指揮官は「木曜日（日本時間15日）に