俳優の窪塚洋介（47）の妻で、起業家でユーチューバーの“PINKY”こと窪塚優香さん（42）が12日、自身のインスタグラムを更新。長男で俳優の窪塚愛流（22）の個展でのショットを披露した。「息子・愛流の初個展『MeMonsters』へ」とつづり、8歳長女とともに愛流の個展を訪れたことを報告した。「小さい頃からずっと絵を描くのが大好きだった彼。こうして個展という形でお披露目できたこと、親として本当に嬉しく、感慨深いで