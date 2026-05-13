発酵食品は「腸活」にいいだけではありません。納豆やみそ、甘酒、ヨーグルトなどには、免疫力の向上や代謝アップ、血糖値の上昇抑制など、健康長寿を支えるさまざまな働きが期待されています。『発酵ライフ 体の内側から細胞レベルで健康になる』(しょうけん／KADOKAWA)より、毎日の食事に取り入れたい“発酵食パワー”について抜粋して紹介します。○目からウロコの発酵食パワー発酵食のパワーを下記にまとめました。発酵食の効