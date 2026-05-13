女子バレー日本代表キックオフ記者会見2026年度バレーボール女子日本代表チームのキックオフ記者会見が11日、都内で開催された。4月15日に発表された登録メンバーのうち、14人が初選出。高校生4人、大学生3人が入るなど、10代の選手は8人に及ぶ。そのうちの2人、現役筑波大生の馬場柚希（1年）と大森咲愛（2年）に話を聞いた。会見後のぶら下がり取材。待機中の馬場、隣にいた東京女子体育大4年の佐藤彩夏のもとに、司会を務め