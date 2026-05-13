小栗旬と蒼井優がメインキャストを務めるNetflixシリーズ『ガス人間』より、最新映像とビジュアルが解禁された。ガス人間は演技初挑戦、本作で俳優デビューとなるUTAが演じる。【動画】“ガス人間”はUTA！『ガス人間』ティーザー予告本作は1960年に公開された東宝の特撮映画『ガス人間第一号』を原作としながら、日韓トップクリエイターの手によって現代の視点で再構築された「完全オリジナルストーリー」のリブート作品。