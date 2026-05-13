ドナルド・トランプ米政権が課した10％のいわゆる「グローバル関税」が無効だと判断した米連邦国際通商裁判所（CIT）の判決について、上級審が12日（現地時間）、その判決の効力を暫定的に停止した。これは、該当関税を違法と判断した下級審判決の効力を一時停止する措置だ。ロイター通信によると、米連邦巡回控訴裁判所はこの日、通商法122条に基づきトランプ政権が世界各国を対象に課した10％の一律関税について、違法と判断した