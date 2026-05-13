米国が2月28日にイランとの戦争を始めてから総額290億ドル（約4兆5706億円）の費用を支出したと推定された。ロイター通信などによると。米国防総省のハースト会計監察官は12日、下院歳出委員会国防小委の予算公聴会でこのように明らかにした。ハースト監査官は先月29日に下院軍事委員会に出席し、イラン戦争に250億ドルが支出されたと明らかにしていたが、2週間で40億ドル増えたことになる。ハースト監査官は「統合参謀本部と会計