人気レースクイーンの池永百合（30）が13日までに自身のインスタグラムを更新。チューブトップ＆ショーパン姿の美肌＆美脚“むき出し”姿を披露した。「今日はお休みなの何すると思う？」とつづり、ベレー帽にチューブトップ、ショートパンツ姿でポーズを取っている健康的な写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「笑顔癒される」「めっちゃかわいい」「なんて爽やかなの！夏の清涼飲料水のCMみたい！！」「ゆり