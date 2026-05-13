フィットネスプロデューサーのAYA（41）が13日までに、自身のインスタグラムを更新。「臨月に入りました」と報告し、夫ともにふっくらしたお腹の写真を公開した。【写真】「あとは。カウントダウン…」臨月を報告し、夫とふっくらお腹のショットを公開したAYAAYAは「臨月に入りました」と報告。「夫婦2人きりの生活も残すところあと数日間。『君』を迎え入れる準備は心身共に整った」とつづった。続けて「あとは。カウントダ