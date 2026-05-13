運転手は「奇跡の生還」2026年5月3日にニューアーク・リバティ国際空港で、ユナイテッド航空機がトラックと衝突する事故が発生しました。これをうけ、航空機追跡サイト「AirNavRadar」の公式SNSアカウントが、激突の瞬間のトラック車内を映した衝撃的な動画を紹介しています。【動画】えっ…これが「旅客機に衝突されたトラック」壮絶な車内の様子ですこの事故はヴェネツィアから飛来したユナイテッド航空便がニューアーク・リ