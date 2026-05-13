IHGホテルズ＆リゾーツは、最大30％が割引となる「ミッドイヤーキャンペーン」を5月12日から6月9日まで開催する。日本を含む東アジアとミクロネシア地域のホテルへの「早期予約割引」「アドバンスセーバー」料金での宿泊予約で、ベストフレキシブルレートからIHGワンリワーズ会員は最大30％、会員以外は同20％を割引く。宿泊期間は5月19日から12月20日まで、かつ宿泊日の3日前もしくは7日前まで。早期予約割引では払い戻し・変更不