“全裸ピラミッド”動画がSNS上で拡散され、注目を集めている「会社複数オーナー」の坂井秀人氏は5月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。誤爆投稿？ について謝罪するも、ツッコミが相次いで寄せられています。【投稿】“全裸ピラミッド”で炎上中の坂井秀人氏、誤爆投稿？ を謝罪「ここまでネタに走りすぎたら冷める」坂井氏は「先程の投稿はアカウントを間違えました大変失礼しました」と投稿。記事執筆時点の12日現在、該当投