広島のドラフト６位・西川篤夢内野手（１８）が、直面しているプロの「壁」を乗り越える決意を語った。ファームリーグでは１９試合に出場し、打率・１５０（１２日時点）。春季キャンプでの猛アピールから一転、シーズン開幕後はプロの厳しさを痛感している。「今は課題しか見つからない」と苦悩をにじませながらも、その視線はしっかりと前を向いている。プロの厳しさが牙をむく。西川は日々、課題と真正面から向き合う日々を