Iカップを武器に活躍する現役薬剤師グラドル・三橋くんが、初の写真集を発売する。今回の作品はデジタル補正を一切行わない“無加工”仕様で制作され、ありのままの姿を収めた意欲作となっている。発売を記念し、17日には東京・書泉ブックタワーでイベントも開催予定。【写真】Iカップ現役薬剤師グラドル三橋くんの全身ショット撮影は2025年12月にグアムで実施。海や夕日が広がるロケーションの中、衣装やメイクも従来とは異な