「巨人５−３広島」（１２日、ぎふしん長良川球場）なじみ深い地で辛酸をなめた。広島先発の床田寛樹投手が中部学院大時代に多くの登板をこなした長良川球場で先発するも６回２／３を８安打３失点。チームは痛恨のサヨナラ負けで、自身の２勝目もならず、「粘れなかったですね。悔しい結果になったなと思います」と肩を落とした。二回に大城に先制ソロを浴び、２−１の四回には適時打を食らって同点に追いつかれた。その後、