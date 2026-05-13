「児童手当を貯めて200万円あれば安心」そう思っていませんか？ しかし、その考えはやや楽観的かもしれません。 中学・高校の教育費だけでも数百万円規模になる中で、大学進学までを見据えると資金は不足する可能性があります。では、どのくらい足りないのか、またどう備えればよいのでしょうか。 本記事では、児童手当の制度改正後の支給内容や関連データをもとに、具体的に解説します。 児童手当の