出張時に支給される「日当（出張手当）」は、食事代や雑費の補填として長く多くの企業で採用されてきました。しかし近年では、この日当制度を廃止・縮小する企業も増えています。なぜこのような見直しが進んでいるのでしょうか。その背景と理由を解説します。 実費精算への移行が進んでいる 大きな理由の一つが、「実費精算」への移行です。日当は一律で支給されるため、実際にかかった費用との差が生じることがあります