K-POPグループALLDAY PROJECTのメンバーであり、新世界グループ創業家3世としても知られるアニーが、近況を公開した。アニーは5月12日、自身のSNSに「D-7」というコメントとともに、水色の卒業ガウン姿を収めた映像を公開した。【写真】これが大学生…？アニー、ラグジュアリーな日常映像の中でアニーは、ウェーブヘアをなびかせながら清楚な魅力を披露。水色の卒業ガウンと学士帽を手に、アメリカの名門・コロンビア大学卒業を目