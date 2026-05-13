◆米大リーグドジャース―ジャイアンツ（１２日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのロバーツ監督は１２日（日本時間１３日）、大谷翔平投手（３１）が１３、１４日（同１４、１５日）の本拠地・ジャイアンツ戦に打者では出場しない見込みであることを明かした。指揮官は「単純に、打撃面の負担を少し軽くした方が良いかもしれないという考え。最終決定はまだだけど、次の２日間は打たせない方