タレントで実業家の紗栄子（39）が13日までに、自身のインスタグラムを更新。涼しげなミニワンピなど夏ファッションに身を包んだ姿を公開した。「5月12日発売のotonaSWEET付録は、こだわって作ったALLISONBROWNのべっこう柄調光サングラス&めがねですめがね拭きにもなる花柄の巾着ケース付きだよオフショットとともにどうぞ」とつづり、表紙を飾っている「otonaSWEET」のほか、涼しげなミニワンピなど夏ファッション