歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が13日までに、自身のインスタグラムを更新。「最近の子供達」の写真を公開した。【写真】「何気に勸玄さんお姉ちゃまの背を越しましたか？」市川團十郎が公開した子どもたちの写真團十郎は「最近の子供達。何気ない時間が、一番大切です」とつづり、長女・堀越麗禾（市川ぼたん／14）、長男・堀越勸玄（市川新之助／13）の仲が良さそうな写真を公開した。この投稿には「美男美女」「何気に