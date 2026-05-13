JR西日本の車両に導入されている補助座席が、SNS上で大きな注目を集めている。【写真】パカッと開いて「2人がけの補助座席」になります「ドア横の壁が座席に化ける。関東の常識では考えられない光景が関西にはあります」と、その模様を紹介したのはえいじさん（@ez_mellow_tyo）。ドア横の壁に設けられた溝に手をかけて引きおろすと、なんと2人がけの補助座席が。満員時にはロックされてしまうが、通常の座席が少し混んで座りにく