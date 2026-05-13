多様化するユーザーの好みに対応スズキのインドにおける二輪子会社、スズキ・モーターサイクル・インディア社（SMIPL）が、2026年4月21日にスクーター「アヴェニス」（日本でのモデル名はアヴェニス125）のスペシャルエディションへ新しいカラーを追加することを明らかにしました。今回設定されたのは、デュアルトーンの組み合わせとなる「パールグレイシャーホワイト／メタリックオルトグレー」です。この新色の追加は、アヴ