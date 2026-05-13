NHK連続テレビ小説『風、薫る』。5月14日放送の第34話では、りん（見上愛）が偶然シマケン（佐野晶哉）と再会する。 参考：『風、薫る』が突きつける医療のヒエラルキー古川雄大が圧倒的な教授オーラで降臨 朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。 槇村（林裕太）がシマケンに編集部へ原稿の持ち込みを薦めた