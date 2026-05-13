1983年に公開され、時代を超えて熱狂的に語り継がれてきた、金子正次による伝説的映画『竜二』。その魂を受け継ぐ新たな作品、映画『RYUJI 竜二』（配給：カルチュア・パブリッシャーズ）が、主演に柳楽優弥、監督に水田伸生を迎え、2026年10月30日（金）より全国公開いたします。そしてこの度、主人公・竜二を取り巻く主要キャストを解禁するとともに、ティザーポスター2点および特報映像を初解禁いたします。【動画】映画