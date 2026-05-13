私はミカ（40代）、夫と子どもたちと暮らしています。私は姉のサオリと妹のアキを含む三姉妹で、同じ市内にひとり暮らしの母が住んでいます。数年前から母は足を悪くしており、アキが週に何度か実家に通って介助してくれていました。できれば私も手伝いたかったのですが、隣県に住む義両親の介護に携わっていて手一杯だったのです。ある休日、妹から切羽詰まった声で電話がありました。私もすぐに駆けつけましたが、母は間もなく息