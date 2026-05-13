＜関西オープン事前情報◇12日◇茨木カンツリー倶楽部東コース（大阪府）◇6734ヤード・パー70＞関西ゴルフ連盟創立100周年の記念大会。舞台となる第1回大会と同じ茨木CC東コースに米ツアーの参戦経験があり、2008年から長年、国内男子ツアーでシード選手として活躍した47歳の貞方章男の姿があった。【写真】かつてはこんな親子タッグも細川和彦親子らの貴重ショット「選手としてはウェイティングですが、キャディとして…」