【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：49,760.56 △56.09（5/12）NASDAQ：26,088.20 ▼185.92（5/12） 1.概況 米国市場は高安まちまちの展開となりました。日本時間12日に米国のCPIが発表され、市場予想を上回る約3年ぶりの高水準となりました。半導体株指数であるSOX指数は一時6.8%下がりました。ダウ平均は35ドル高の49,739ドルで取引を開始しました。寄付き直後に下落し、日本時間22時47分に39