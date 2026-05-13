「ヤクルト０−１０阪神」（１２日、神宮球場）４本塁打で大勝した阪神が首位に浮上した。今季初４番の大山悠輔内野手が八回２死に左翼へ特大ソロ。デイリースポーツ評論家の糸井嘉男氏が、大幅に打線を組み替えた藤川監督の意図を解説した。◇◇結果的に打線の大幅変更がハマって大勝となりましたね。不動の１番・近本選手がケガで離脱したことで、藤川監督はいろいろと試してみようと考えているのではないでしょう