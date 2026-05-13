＜大相撲五月場所＞◇三日目◇12日◇東京・両国国技館【映像】15歳小兵、“142キロ差”の超巨漢を“妙技”で撃破15歳の小兵力士が“圧倒的体格差”を制して224キロの巨漢力士を転がした。142キロ差を妙技で下した一番に「マンガみたい」「小さな巨人」とファンは驚きの声を上げた。序ノ口二十枚目・琴芳野（佐渡ヶ嶽）と序ノ口二十一枚目・肥後ノ龍（木瀬）の一番。15歳の琴芳野は今場所序ノ口デビュー、身長163センチ、体重82