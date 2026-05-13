「ヤクルト０−１０阪神」（１２日、神宮球場）４本塁打で大勝した阪神が首位に浮上した。藤川球児監督の試合後の主な一問一答は以下の通り。◇◇−西勇は緩急も生かして彼らしい投球だった。「そうですね。右打者のインサイドをえぐっていくっていうのは非常に素晴らしいですね」−打線では若い力が。「途中までは３安打ですからね。でも、最後にスカッとみんなが打って、神宮のファンの方も非常に楽しそうな