【その他の画像・動画等を元記事で観る】櫻坂46が、坂道グループ初となる両A面シングル『Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?』を6月10日に発売する。シングルタイトルの1曲となっている「What’s “KAZOKU”?」は現在放送中のMBS/TBS系TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期OPテーマとなっており、通常のCD形態に加え今作はアニメ絵柄で構成されるCDパッケージ“夜桜盤”も発売となる。そんな“夜桜盤”のジャケットパッケージ