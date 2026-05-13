タレントの松本伊代さん（60）が2026年5月3日、自身のインスタグラムを更新。小泉今日子さん（60）、本木雅弘さん（60）、早見優さん（59）との4ショットを披露した。「10代からの仲間と会えたことにも感動！」松本さんは、「今日子ちゃん。久しぶりの再会の最高に素敵なコンサートに感動」と小泉今日子さんのコンサートを訪れたことを報告。「還暦の歳となってこうして10代からの仲間と会えたことにも感動！」と語り、「やっぱり