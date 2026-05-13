機能的に正しい腕の動きではNGスイングになってしまう理由 機能的には正しい腕の動きがスイングではＮＧ！ プロでも両手がケンカをすることはありますが、アマチュアの方に比べるとその確率ははるかに低い。理由は、「ゼロ振り子」があるからです。 「ゼロ振り子」は手首と前腕の動きから成りますが、ここでポイントになるのは前腕の動き。ダウンスイング以降で左右の前腕部がともに左に回ることです。 繰り返しになります