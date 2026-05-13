発達が気になる子の小学校入学準備「給食やトイレなど生活動作が心もとなくて心配」 【困りごと】心配の多い給食・トイレ 偏食気味で食べられるものが少なかったり、食べるのが遅かったり。場所によってトイレに入れない、ギリギリまでトイレを我慢してしまう、トイレに行きたいといえないなど……心配はつきません。 給食では、行事や季節に合わせたメニューがあり、なじみのないものもあります。また、分量が多