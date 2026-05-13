黒三毛ってどんな毛色？ ３色にくっきり分かれた毛色が特徴 三毛猫と呼ばれる毛色は、黒＋茶キジ＋白の「黒三毛」と、黒キジ＋茶キジ＋白の「キジ三毛」の２種類。黒三毛は黒い部分にキジ模様が入っていないため、３色のアイスクリームのように各色の境目がはっきりと分かれているのが特徴です。色柄のバリエーションはありませんが、同じ黒三毛でも３色の面積比率で大きく印象は異なります。 また、黒三毛