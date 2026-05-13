日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ2863（+20.0+0.70%） ホンダ1267（+11.5+0.92%） 三菱ＵＦＪ2910（+24+0.83%） みずほＦＧ6974（+4+0.06%） 三井住友ＦＧ5808（+19+0.33%） 東京海上7200（+60+0.84%） ＮＴＴ150（+0.6+0.40%） ＫＤＤＩ2585（+55.5+2.19%） ソフトバンク218（-1.3-0.59%） 伊藤忠2041（-5-0.24%