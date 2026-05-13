【本日の見通し】ドル円は１５８円の防衛ライン意識 昨日の市場でドル円は東京午後に急落する場面が見られた。直前に円売りが優勢となり157.75円前後を付けたところで急落となり、156.78円を付けた。値幅は1円未満にとどまっており、介入なのか、レートチェックに留まったのか、そもそも介入ではなく、介入と見まがうような機関投資家などの大口の売りだったのかは定かではない。ただ、片山財務相とベッセント財