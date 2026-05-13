東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値157.63高値157.76安値156.78 158.98ハイブレイク 158.37抵抗2 158.00抵抗1 157.39ピボット 157.02支持1 156.41支持2 156.04ローブレイク ユーロドル 終値1.1739高値1.1788安値1.1722 1.1843ハイブレイク 1.1816抵抗2 1.1777抵抗1 1.1750ピボット 1.1711支持1 1.1684支持2 1.1645ロ&#12