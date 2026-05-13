今年はバージョン21が登場 恒例のアップデート始まる 毎年4月には、米国ラスベガスにて開催されるNAB Show(National Association of Broadcasters Show)で、大量の映像関連新製品が発表されるのが常である。 特にBlackmagic Designは製品数が多く、ハードウェアはもちろんのこと、ソフトウェアも大幅なアップデートが行なわれる。中でも同社の映像制作総合ツールである「DaVinci Resolve」