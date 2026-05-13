◆米大リーグレッドソックス―フィリーズ（１２日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）フィリーズのカイル・シュワバー外野手（３３）が１２日（日本時間１３日）、敵地・レッドソックス戦に「２番・指名打者」でスタメン出場し、５試合連続の本塁打となる先取点の１７号ソロを放った。シュワバーは初回１死走者なしの１打席目に、レッドソックスの先発左腕モランの直球を右中間席に運んだ。７日（同８日）