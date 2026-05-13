東京・八王子市でツキノワグマが出没した。八王子市元八王子町の雑木林で、10日「わなとカメラを確認したら熊が徘徊している様子が映っていた」と地元のハンターから連絡があった。市によりますと、出没したのは体長1メートルを超えるツキノワグマで、先月29日の午後8時15分ごろに撮影された。わなはイノシシを捕獲するために設置されていたが、センサーカメラには、餌が入ったわなに近づくツキノワグマが映っていたという。これま