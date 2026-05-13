ローソンストア100は、2026年5月13日から26日までの期間中、価格はそのままで量をボリュームアップした商品を週替わりで販売する「デカ盛りチャレンジ」を全店で開催します。2週連続おトクに満腹！毎回好評の「デカ盛りチャレンジ」企画。今回は、お弁当や人気のおにぎり、パン、デザートなどがお値段据え置きで増量したり、"デカ盛りサイズ"商品として販売します。■【第1弾】5月13日から19日まで第1弾は、特に満足感にこだわった