○経済統計・イベントなど ０８：５０日・国際収支経常収支 ０８：５０日・国際収支貿易収支 １０：３０豪・四半期賃金指数 １４：００日・景気ウオッチャー調査 １５：４５仏・消費者物価指数（改定値） １８：００ユーロ・ＧＤＰ（域内総生産，改定値） １８：００ユーロ・鉱工業生産 ２０：００米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数 ２１：３０米・卸売物価