１３日の東京株式市場は方向感の見えにくいなかも、日経平均株価はやや弱含みの推移となりそうだ。ここ欧州株市場では上値の重さが目立っており、独ＤＡＸは前日に１．６％安に売られたほか、その他の主要国の株価指数も軒並み下値を試す展開となった。米国とイランの間で戦闘終結に向けた協議が進展をみせないことで、投資家心理が冷やされている。この日はドイツの半導体大手インフォニオンテクノロジーなども軟調で全体