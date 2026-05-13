13日の外国為替市場のドル円相場は午前8時時点で1ドル＝157円60銭前後と、前日午後5時時点に比べ10銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝185円01銭前後と2銭のユーロ安・円高と横ばい圏で推移している。 株探ニュース