阪神は目下3試合連続完封中の高橋が登板。4試合連続完封なら65年の城之内邦雄（巨）の4試合以来60年ぶり、2リーグ制以降4人目。阪神の投手では62年小山正明の5試合に次ぐ単独2位の記録になる。6度目登板の今季は、全試合を一般的に不利とされるビジターゲームの登板で4勝（4完封）0敗の防御率0・21。プロ通算62試合で見ると、甲子園、京セラドームのホームゲームは35試合で15勝12敗（勝率・556）、防御率2・54。一方でビジター